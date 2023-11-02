شكرا لقرائتكم خبر عن تعالج السرطان.. عشبة مهملة تخلصك من أخطر الأمراض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يعد السرطان من الأمراض المنتشرة بشكل كبير بين جميع الأعمار في العصر الحديث، لذا من المهم الوقاية منها.

ونعرض لكم أهم فوائد القرفة في علاج السرطان والأمراض المختلفة، وفقا لما جاء في موقع فارمسي.

القرفة لها خصائص مضادة للسرطان وتمنع نمو الخلايا السرطانية وتكوُّن الأوعية الدموية في الأورام، والاستهلاك اليومي للقرفة يوفر إجراء وقائيا ضد السرطان، وخاصة سرطان القولون.



مكافحة حب الشباب

القرفة هي الأفضل لصحة الجلد، حيث تساعد على تقليل البكتيريا التي تشكل حب الشباب، ولصنع قناع حب الشباب؛ يمكن مزج 3 ملاعق كبيرة من العسل، مع ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة؛ لتشكيل عجينة، واتركيها على بشرتك لمدة 10 دقائق، ثم اغسليها.

تنعيم البشرة

القرفة تحافظ على بشرتك لامعة وناعمة، فمع تقدم العمر، يفقد الجلد مرونته؛ بسبب انخفاض الكولاجين والإيلاستين الذي يجعل بشرتك باهتة، وقد توفر العديد من المستحضرات هذا البروتين؛ لاستعادة المرونة الطبيعية للبشرة، لكن مستخلص القرفة هو الأفضل.

تخفيف أعراض مرض الزهايمر ومرض باركنسون

تعتبر القرفة بمثابة واقٍ عصبي، يساعد الخلايا العصبية، ويحسن الوظيفة الحركية، وتمنع المركبات الموجودة في القرفة، نمو بروتين يسمى “تاو” في الدماغ، وهو أحد العلامات لمرض الزهايمر.