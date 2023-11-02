شكرا لقرائتكم خبر عن هذا الكود السحري هيفتحلك جميع شبكات الواي فاي في دقائق معدودة.. جربه ومش هتندم!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

عندما نقوم بفتح شبكات الواي فاي القريبة منا نجد هناك العديد من الشبكات المقفله برقم سري ضمن الهاتف الخاص بنا من كل الجهات بسبب تعدد الشبكات الموجوده فى المنازل التي بجانبنا، ونظرا لاهتمام الكثير من المواطنين بالبحث عن طرق لفتح كلمات المرور الخاصة بهذه الشبكات فسوف نتعرف من خلال السطور التالية على عدة أفكار تساعدك في فتح كلمات مرور الواي فاي المنزلية بسهولة دون أن تبحث عن برامج اختراق او ممارسات غير قانونية وهذا الموضوع أصبح موضع اهتمام كبير لدى مستخدمي الانترنت حول العالم اليكم التفاصيل. رقم سري يفتح جميع شبكات الواي فاي

لكي تصل إلى فتح كلمة مرور شبكة الواي فاي فاي عليك إتباع الخطوات التالية

اتجه نحو إعدادات هاتف الجوال ثم اضغط على خيار الشبكة والاتصالات . قم بعمل سيرش على شبكة الواي فاي التي تكون قويه بالنسبه لمنزلك . إضغط على كلمه المرور الخاصه بها . ثم عليك بتسجيل الصفحه الدخول إلى صفحة إعدادات شبكه الواي فاي لاستخدام كلمة المرور الصحيحة واسم المستخدم في شريط العنوان لصفحه ادخل العنوان التالى192.168.1.1 سيطلب منك تسجيل الدخول مرة أخرى باستخدام كلمة المرور وإسم المستخدم المكتوبه على الراوتر وهي الادمن.. عليك باختيار رمز الشبكه وانتقل إلى قسم WLAN او إعدادات الشبكة اللاسلكية فسوف تحصل بعدها على كلمة المرور في شبكة الواي فاي المحددة

فتح شبكات الواي فاي جميعاً بكود سري

اذا كنت تريد الوصول إلى شبكات الواي فاي المنزلية دون الباسورد يمكنك التمكن من ذلك عن طريق هاتفك المحمول المتصل بالشبكة من خلال مسح الباركود الموجود على الجهاز المتصل بالشبكة