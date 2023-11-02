شكرا لقرائتكم خبر عن ماذاحدث لسعودية في العشرين من عمره بعد شهرمن شرب ماءالكركم كل صباح؟ اكتشف المفاجأة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

الكركم أو العقدة الصفراء هو تابل يستخدم كثيرًا في الحضارات الآسيوية، وهو أحد مكونات الكاري. إنه يعطي الطعم واللون لمختلف الأطباق، ولديه أيضًا خصائص مهمة مضادة للأكسدة، مضادة للالتهاب، مضادة للسرطان ومضادة للكآبة. سنشرح لكم اليوم من خلال هذا المقال ما هي فوائده وبأي طريقة يمكنكم إدخاله في طعامكم يوميًا، بالإضافة إلى تحضير وصفات مبتكرة ولذيذة ترضي أذواق الجميع.

فوائد الكركم المضادة للألم والسرطان

الكركم هو من نفس عائلة الزنجبيل، والجزء المستخدم من أجل خصائصه الطبية هو الجذر. يستخدم الكركم منذ قديم الأزمان في شرق آسيا، ولكن استخدامه يتزايد في أنحاء العالم في الأطباق اليومية، وأيضًا كمكمل غذائي وعلاج طبيعي.

إن الكركم غني بالخصائص العلاجية مثل محاربة الالتهاب والحد من السموم، وإبطاء عملية الشيخوخة، وغيرها الكثير. يعود ذلك للمكون الفعال في الكركم وهو الكركمين، والذي أظهرت الأبحاث العلمية فوائده الخارقة للصحة.

كيفية استخدام الكركم في الطعام

يمكنكم إدخال الكركم في نظامكم الغذائي عن طريق إضافته إلى الأطباق المختلفة. يمكنكم استخدامه في تتبيل اللحم والدجاج، وإضافته إلى الشوربات والمرق والأرز. كما يمكنكم استخدامه في تحضير الصلصات والمربي والمعجنات.

للحصول على أقصى فائدة من الكركم، يمكنكم خلطه مع الفلفل الأسود. فالفلفل الأسود يحتوي على مركب يسمى البيبرين، والذي يزيد من امتصاص الكركمين في الجسم بنسبة تصل إلى 2000%. لذا يُنصح بإضافة القليل من الفلفل الأسود إلى الأطباق التي تحتوي على الكركم لتعزيز فوائدها الصحية.

وصفات مبتكرة باستخدام الكركم

إليكم بعض الأفكار لتحضير وصفات مبتكرة باستخدام الكركم:

شاي الكركم والزنجبيل

قوموا بغلي كوب من الماء وأضيفوا ملعقة صغيرة من الكركم المطحون وملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور. قوموا بتركها تغلي لمدة 10 دقائق ثم صفوها واستمتعوا بشاي الكركم والزنجبيل الصحي واللذيذ.

كاري الخضروات بالكركم

قوموا بتحمير بصلة مفرومة في مقلاة بزيت زيتون، ثم أضيفوا الخضروات المفضلة لديكم مثل الجزر والبطاطس والقرنبيط والفلفل الأخضر. قوموا بإضافة ملعقة صغيرة من الكركم وملعقة صغيرة من الكاري، وقوموا بتحريك المكونات جيدًا. قوموا بتغطية المقلاة واتركوا الخضروات تنضج على نار هادئة لمدة 15-20 دقيقة. قدموا كاري الخضروات بالكركم مع الأرز الأبيض أو النان.

مشروب الكركم والليمون

اخفقوا ملعقة صغيرة من الكركم المطحون مع عصير نصف ليمونة وملعقة صغيرة من العسل في كوب من الماء الدافئ. قوموا بشرب هذا المشروب الصحي في الصباح على الريق للاستفادة من فوائد الكركم والليمون لصحة الجهاز الهضمي وتعزيز المناعة.

فوائد الكركم الصحية

لهذه الدرجة هو أنه، عالوة على تحسينه طعم العديد من األطباق، غني بالخصائص العالجية مثل محاربة االلتهاب، الحّد من ما يجعل هذا التابل شعبيًا السموم وإبطاء عملية الشيخوخة، وغيرها الكثير. الخصائص الطبية للكركم هي نتيجة المكّون الفعال فيه، الكركمين، الذي أظهر البحث العلمي فوائده الخارقة للصحة.

كيفية تناول الكركم

تستطيعون إدخال هذا التابل في نظامكم الغذائي عن طريق إضافته إلى أطباقكم المفضلة.

فوائد شرب ماء الكركم الساخن

لكن إذا لم يكن الطبخ من هواياتكم، يمكنكم إن تمزجوه مع الماء الدافئ وتشربوه صباحًا على الريق. سنقدم إليكم فيما يلي 8 أسباب تجعلكم تبدأون بتناول ماء الكركم الساخن ابتداًء من اليوم :

1. يحارب الالتهاب

يرتبط الالتهاب المزمن في الجسم ببعض المشاكل الصحية الخطيرة، بما فيها التهاب المفاصل، عسر الهضم، وحتى السرطان. من جهة أخرى، تبين في الحد من هذا النوع من الالتهاب، وهو يعطي نتائج أفضل من الأدوية المضادة للالتهابات.

2. يحمي الدماغ

تم تحديد وجود مستويات متزايدة من هورمون النمو BDNF كواحد من أسباب الخرف ومرض ألزهايمر. لكن الكركمين يمكن أن يحّد بفعالية من هذا الهورمون ويساعد الدماغ بهذه الطريقة على العمل بشكل صحيح.

3. يحارب السرطان

الكركمين غني بمضادات الأكسدة القوية، وهذا ما يجعل منه أداة فعالة مضادة للسرطان.

4. يحسن الهضم

فوائد ماء الكركم الساخن للصحة

ماء الكركم الساخن هو مشروب صحي ومفيد للجسم، ويمكن أن يكون إضافة رائعة لروتينك اليومي. في هذا المقال، سنقدم لكم 8 أسباب تجعلكم تبدأون بتناول ماء الكركم الساخن ابتداءً من اليوم.

1. يحارب الالتهاب

يرتبط الالتهاب المزمن في الجسم بمشاكل صحية خطيرة مثل التهاب المفاصل وعسر الهضم وحتى السرطان. يعتبر ماء الكركم الساخن فعالًا في تقليل هذا النوع من الالتهاب، ويعطي نتائج أفضل من الأدوية المضادة للالتهابات.

2. يحمي الدماغ

تم تحديد ارتباط مستويات منخفضة من هرمون النمو BDNF بالخرف ومرض الزهايمر. يمكن لماء الكركم الساخن أن يساعد في زيادة هذا الهرمون وحماية الدماغ من هذه الأمراض.

3. يحارب السرطان

ماء الكركم الساخن غني بمضادات الأكسدة القوية، مما يجعله أداة فعالة في مكافحة السرطان.