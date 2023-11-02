شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل تضيف ميزة جديدة لمنصتها الحوارية الذكية "Bard" لمواكبة تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

زودت شركة جوجل منصتها الحوارية الذكية "Bard" بميزة الردود الفورية على محادثات المستخدمين، بحيث تكون المحادثات أقرب إلى لما يقدمه "ChatGPT". ومع تجربة "الشرق" للميزة الجديدة، اتضح أن "بارد" لا يقوم بتطبيقها مع اللغة العربية، حيث أنه رغم تفعيل ميزة "Respond in real time"، فإن منصة جوجل الذكية تقوم بإظهار ردودها بشكل كامل بعد إتمام توليدها للرد.

الميزة الجديدة تتيح للمستخدمين إمكانية إيقاف "بارد" عن متابعة الرد، بحيث يمكن للمستخدم مطالبة المنصة بتعديل رده بإضافة تفاصيل إضافية، أو إيقافه فقط عن الرد، وذلك من خلال زر "Skip Response".

يمكن للمستخدم التحكم والتنقل بين إظهار الردود في الوقت الفعلي لكتابتها وكذلك إظهار الردود بعد إتمام كتابتها، ولكن في الحالتين يمكن للمستخدم اختيار أسلوب الكتابة، والاطلاع على أكثر من طريقة لصياغة الإجابة بالطريقة التقليدية لعمل "بارد".

جوجل دفعت أيضا بمزايا جديدة مع التحديث الأخير، مثل إمكانية استخدام "بارد" في تلخيص رسائل البريد الإلكتروني على متن "Gmail"، إلى جانب ميزة إرفاق الصور وإظهارها داخل محادثات المستخدم النصية مع "بارد".

تحاول الشركة جاهدة مجاراة التطور السريع الذي يشهده سوق تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وخاصة مع إعادة اتصال "ChatGPT" بالإنترنت مرة أخرى عبر محرك بحث مايكروسوفت "بينج شات"، وكذلك من خلال تحديث قاعدة بيانات تدريبه لتكون أحدث بيانات متاحة له تاريخ تحديثها هو أبريل 2023، بعد أن كان أكتوبر 2021.

يُذكر أن جوجل قد أعلنت مؤخراً عن معالجها الأحدث Tensor G3 لهواتفها الذكية الأخيرة بيكسل 8 برو، والذي يقدم تطوراً كبيراً في مزايا مساعدها الذكي "أسيستانت"، إلى جانب تحديث قدرات التصوير وتحرير الصور.