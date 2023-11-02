شكرا لقرائتكم خبر عن مادة غير متوقعة تخلصك من عسر الهضم.. اكتشف الطريقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يعد خل التفاح من المشروبات المفيدة لصحة المعدة والأمعاء خاصة إذا تم تناوله بشكل صحيح

ووفقا لما جاء في موقع فارمسي نعرض لكم أهم فوائد خل التفاح وطريقة استخدامه لصحة المعدة والأمعاء



نظرًا لأن خل التفاح حمضي بشكل طبيعي، فإنه يمكن أن يساعد في تحفيز إنتاج الجسم وإفراز حمض المعدةو مع وجود المزيد من الأحماض في معدتك، يمكن لجسمك هضم طعامك بشكل أسرع ، مما يمكن أن يساعد في تخفيف الانزعاج والانتفاخ وحرقة المعدة المرتبطة بعسر الهضم.

ينصح من يعانون من القرحة والتهابات المعدة الزائدة أن يبتعدون عن وصفة خل التفاح لأنها قد تصيبهم ببعض المضاعفات

وافضل طريقة لتناول خل التفاح لعلاج مشاكل المعدة وعسر الهضم هو تخفيفه بالماء كما أن هذه الوصفة تساعد على تطهير الجسم من السموم والبكتيريا الضارة وإنقاص الوزن