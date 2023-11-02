شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يوضح طرق البدو والبحارة في رصد حالة الطقس.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خبير الأرصاد والأحوال الجوية الدكتور خالد الزعاق ، الطرق التي يستخدمها المزارعين والبدو والبحارة في معرفة حالة الطقس خلال فصول السنة .

وقال الزعاق : إن المزارعين يعرفون بداية تحسن الأجواء من خلال إخضرار أوراق الأشجار وتوريق غصونها ، بينما البادية يعرفونها من خلال نعومة وبر الحيوانات وقلة شربها للمياه .

كما أشار إلى أن البحارة يستدلون على تحسن حالة الطقس ، من خلال تحول الرطوبة الخانقة إلى رطوبة ناعمة .

ولفت إلى مع دخول موسم الوسم كان العرب قديمًا ينتقلون بحثاً عن الكلأ ، بينما نحن نبدأ في البحث عن الأماكن للتخييم والاستجمام بالأجواء التي تمتد لأربعة أشهر .