الخليج يجدد علاقته مع "الحيدري" حتى 2026

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 نوفمبر 2023, 4:48 مساءً

جدد نادي الخليج، الخميس، عقد مروان الحيدري حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2026. وقال النادي الشرقي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «مروان الحيدري مستمر معنا حتى 2026»، وأرفق مع العبارة فيديو للاعب تضمن أبرز تصدياته خلال مباريات سابقة. يذكر أن الحيدري انضم إلى الخليج في أغسطس 2022 قادماً من الشباب، علماً أن انطلاقته كانت من الفئات السنية بنادي النهضة وصولاً إلى الفريق الأول عام 2015، ومنها انتقل إلى الهلال، وبعدها الشباب الذي أعاره إلى الفيحاء الموسم قبل الماضي.

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