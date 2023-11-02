انت الان تتابع لمسافة "120" كم.. العلا تستضيف كأس التحدي الدولي للقدرة والتحمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 نوفمبر 2023, 4:49 مساءً

تنظّم الهيئةُ الملكية لمحافظة العلا، وبإشراف الاتحاد السعودي للفروسية؛ سباقَ كأس التحدي الدولي للقدرة والتحمل "نجمتين" لمسافة "120" كم، السبت المقبل، على ميادين قرية الفرسان الدولية بالعلا، وبمشاركة "182" فارسًا وفارسة مشاركين في السباق الرئيسي على كأس التحدي والسباقات التأهيلية المصاحبة له؛ حيث يقام إلى جانبه سباق دولي "نجمة" لمسافة "100" كم، وسباق محلي "80" كم، وسباق محلي "40" كم. وحدّدت اللجنةُ المنظمة يومَ الجمعة الساعة 3 عصرًا موعدًا للكشف البيطري على الجياد المشاركة، فيما ستكون انطلاقة السباق الساعة "6:30" صباح السبت. ويقام سباق الـ"120" كم على أربع مراحل: "32,7" كم للمرحلة الأولى والثالثة باللون الأحمر، و"27,3" كم للمرحلة الثانية والرابعة باللون الأصفر. ويقام سباق الـ"100" كم على أربع مراحل: "32,7" كم للمرحلة الأولى باللون الأحمر، و"27,3" كم للمرحلة الثانية باللون الأصفر، فيما تقام المرحلة الثالثة والرابعة باللون الأزرق ولمسافة "20" كم لكل مرحلة. ويقام سباق الـ"80" كم على ثلاث مراحل: "32,7" كم للمرحلة الأولى باللون الأحمر، و"27,3" كم للمرحلة الثانية باللون الأصفر، و"20" كم للمرحلة الثالثة باللون الأزرق. ويقام سباق الـ"40" كم على مرحلتين باللون الأزرق بواقع "20" كم لكل مرحلة. ويذكر أن اللجنة المنظمة رصدت جوائز مالية تقدر بمليون ريال سعودي. وتأتي استضافة الهيئة الملكية لمحافظة العلا لسباقات القدرة والتحمل؛ امتدادًا للشراكة مع الاتحاد السعودي للفروسية وبعد النجاحات الكبيرة التي حصدتها في تنظيم السباقات الدولية بإشادة ممثلي الاتحاد الدولي للفروسية وفق أعلى المعايير للعبة

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