شاهد.. أمانة العاصمة المقدسة تباشر احتواء تجمعات مياه الأمطار

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 نوفمبر 2023, 4:51 مساءً

تباشر أمانةُ العاصمة المقدسة، خطّتَها في التعامل بشكل مباشر مع مواقع تجمعات مياه الأمطار وآثارها في بعض المواقع والمحاور. يأتي ذلك أثناء وبعد هطول الأمطار في ⁧‫مكة المكرمة،‬⁩ وبمتابعة مستمرة عبر الفرق الميدانية المتخصصة. يذكر أن أمطارًا هطلت عصر اليوم الخميس، تراوحت ما بين متوسطة وخفيفة، وتركزت على معظم منطقة الشرائع وأحياء شرق مكة المكرمة.

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