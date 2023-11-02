قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين: "ديربي" منتظر بين الشباب والنصر.. والهلال يواجه التعاون

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 نوفمبر 2023, 5:08 مساءً

أسفرت قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين التي أقيمت مساء اليوم الخميس، عن المواجهات التالية: الفيصلي سيكون في مواجهة الاتحاد على ملعب الأول، بينما يلتقي الشباب مع النصر، ويتواجه الهلال مع التعاون، والمباراة الرابعة ستكون بين أبها والخليج. وكان قد تأهّل للدور ربع النهائي 8 فرق؛ هم: الفيصلي، الخليج، الهلال، التعاون، الشباب، الاتحاد، النصر، أبها.

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