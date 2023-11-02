خبراء بالأمم المتحدة: الفلسطينيون في غزة يواجهون خطر الإبادة الجماعية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 نوفمبر 2023, 5:23 مساءً

حذر خبراء بالأمم المتحدة اليوم (الخميس) من أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يواجه خطراً جسيماً بإبادة جماعية، داعين إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة. وقال الخبراء، وبينهم عدة مقررين خاصين بالمنظمة الدولية، في بيان: "مقتنعون بأن الشعب الفلسطيني عرضة لخطر جسيم للإبادة الجماعية"، وفقاً لـ"فرانس برس". وطالبوا بوقف إنساني لإطلاق النار لضمان وصول المساعدات إلى الأشد احتياجاً.

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