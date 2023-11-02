شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: المملكة لديها العديد من الأهداف في مجال الأمن السيبراني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، أن المملكة تمضي قدمًا نحو تحقيق العديد من الأهداف التي تصب في مصلحة الوطن والأمة.

وبين خلال مشاركته، في جلسة ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للأمن السيبراني بعنوان: "الاستدامة في الفضاء السيبراني"، أن المملكة حققت طوال تاريخها أهدافاً جعلتها أكثر ازدهارًا واستقرارًا.

مجال الأمن السيبراني في السعودية

وذكر أن المملكة مستمرة في دعم الاستقرار في مجال الأمن السيبراني، الذي بات ذات أهمية قصوى في حياتنا اليوم، واقتصادات العالم، مؤكدًا أن المملكة لديها العديد من الأهداف فيما يتعلق بمجال الأمن السيبراني.

وعدّ المملكة من أكبر الدول في العالم المستثمرة في مجال الأمن السيبراني، إذ تمتلك خاصية موقعها الجغرافي الذي يتوسط القارات الثلاث.

وأضاف: على الدول الاتحاد والعمل معًا من أجل مستقبل أفضل، وأن يكون مجال الأمن السيبراني من أولوياتها، إضافة إلى تبادل الخبرات والاتفاق على الأسس لمواجهة التحديات كافة.

استضافة السعودية لكأس العالم 2034

وشدد على أن العالم اليوم يشهد تطورًا سريعًا في التقنيات، مضيفا: "علينا أن نواكب ذلك بالطرق العلمية الحديثة مع العمل معًا على التصدي للجرائم السيبرانية بطرق فعالة وتوفير الحماية للقطاع".

ولفت إلى أن استضافة المملكة لكأس العالم 2034 من شأنه أن يمدّ جسور التواصل والثقافات بين دول العالم، وأن الفعاليات الرياضية تمتلك القدرة على جمع الحشود.

وأشار إلى أن المملكة تحقق اليوم تحولات كبيرة في مجالات عدة منها الترفيه والطاقة المستدامة، وتعمل على أن يكون النظام التعليمي في المملكة متقدمًا وبجودة عالية.

علاقات السعودية مع الصين وأمريكا

وأكمل: علينا جميعًا أن نعتمد على المنطق العلمي بعيدًا عن المنطق العاطفي فيما يخص المناخ والتغير المناخي، وأن قمتي "ريو" و "باريس" شكلتا نقطة تحول في مجال التغير المناخي

وشدد أن المملكة تمتلك علاقات استراتيجية واقتصادية متينة، مع دول الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية.