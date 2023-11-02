شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالف لنظام البيئة نقل حطبًا محليًا بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة، نقل أكثر من 15 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في منطقة المدينة المنورة.

وأوضحت القوات تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، مؤكدةً أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب.

وسُلمت الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

مخالفات نظام البيئة في السعودية

وفي وقت سابق كانت ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 18 مخالفًا لنظام البيئة (مخالفة نظام الإقامة) من الجنسية النيجيرية، لتلويثهم البيئة والإضرار بالتربة بحرق مخلفات صناعية في منطقة مكة المكرمة.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للجهات المختصة.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.