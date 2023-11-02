شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "سدايا" يبحث مع وزير بريطاني تعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" عبد الله بن شرف الغامدي، اليوم، وزير الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية البريطاني، فيسكونت كامروس، على هامش أعمال قمة سلامة الذكاء الاصطناعي التي بدأت أعمالها أمس.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات العلاقة بمجال الذكاء الاصطناعي، وجهود التعاون المشترك بين المملكة وبريطانيا في ذلك المجال.

الذكاء الاصطناعي

كما جرى بحث أعمال القمة والتوجه الدولي نحو العمل على "إعلان بلتشلي"؛ لضمان التطوير والاستخدام الآمن لتقنيات الذكاء الاصطناعي (AI).