شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "الهامور ح.ع" يمثل المملكة في "أوسكار 2024" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن أبطال الفيلم السعودي "الهامور ح.ع" عن اختيار الفيلم لتمثيل المملكة العربية السعودية في جائزة الأوسكار 2024، وهو فيلم كوميدي يدور في إطار التشويق، حيث انطلق عرضه في شهر يناير 2023.

"الهامور ح.ع" من اخراج عبد الإله القرشي، وبطولة كل من فهد القحطاني، خالد يسلم، فاطمة البنوي، خيرية أبولبن، وكتابة هاني كعدور.

وتدور أحداث الفيلم عن قصة حارس أمن يحصل على ثروة طائلة عن طريق استدراجه للناس حتى يشاركوا في مساهمات وهمية، وهي عملية احتيال مستوحاة من أحداث حقيقية حدثت في المملكة العربية السعودية قبل نحو عقدين قام بها عدد من رجال الأعمال ووسطاء الأسهم عرفت وقتها باسم "هامور سوا".

الفيلم درامي يعتمد على الكوميديا السوداء، ويحكي بطريقة "هوليوودية" بامتياز قصة أشهر عملية احتيال عن طريق طرح مساهمات ببطاقات شحن سوا في السعودية قبل نحو 20 سنة، التي عرفت وقتها باسم هامور سوا.

تميزت فكرة الفيلم بجرأة الطرح، والواقعية، والأحداث الجاذبة للمشاهد منذ اللحظات الأولى وحتى الأخيرة، تم تصويره في مدينة جدة، كما استعان المخرج بما يزيد على 1500 شخص ما بين نجوم العمل، وفريق التصوير والمونتاج، لتقديم العمل.

يأتي ترشيح الفيلم ضمن جائزة الأوسكار، كخطوة رائدة في مجال صناعة السينما في المملكة، حيث يتم تسليط الضوء على المنتج السعودي ولفت الأنظار له عالمياً، مما يساعد في جذب المنتجين والمستثمرين العالميين في القطاع، وتعريفهم بالإبداعات المحلية.