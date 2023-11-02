شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الملك فهد الأمنية تحتفي بتخريج أكثر من 600 دارس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفت كلية الملك فهد الأمنية اليوم، بتخريج أكثر من 600 دارس من الملتحقين بالبرامج التدريبية بمعهد التدريب الأمني من منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والجهات ذات العلاقة بالجانب الأمني، في برامج متنوعة في مختلف التخصصات الإدارية والقيادية والقانونية والجنائية والأمنية.

وهنأ مدير عام الكلية اللواء الدكتور علي بن عبدلاالرحمن الدعيج، الخريجين، وحثهم على استثمار ما تعلموه من معارف في الرقي بمستوى أعمالهم.

وأشاد بجهود الكوادر التعليمية التي سعت إلى صقل مهارات وتأهيل المتدربين وتعزيز الإبداع التفوق لديهم