شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يثمن تأييد كولومبيا القرار الأممي وقف إطلاق النار في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً، بوزير خارجية جمهورية كولومبيا ألفارو ليفا دوران.

وفي بداية الاتصال، ثمّن سموه تأييد كولومبيا لقرار الأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة بتاريخ 27 أكتوبر 2023م، والذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر.

الأوضاع في غزة

بحث الجانبان، تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، في ظل استمرار التصعيد العسكري وتضرر المدنيين العزل، بالإضافة إلى مناقشة أهمية اضطلاع المجتـ ع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف كافة الأعمال العسكرية، والعودة إلى مسار السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية، بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.