شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار أحمر.. استمرار الأمطار الغزيرة على القنفذة والمظيلف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً - إنذار أحمر- من استمرار هطول الأمطار الغزيرة على محافظة القنفذة، ومركز المظيلف والأجزاء الساحلية الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول، وارتفاع للأمواج وصواعق رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

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