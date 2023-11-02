وزارة الدفاع تفتح بوابة القبول للوظائف العسكرية في مختلف التخصصات

أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في قيادة الاستقطاب العسكري المشترك، فتح بوابة القبول للوظائف العسكرية (رجال – نساء) في مختلف التخصصات، وذلك اعتبارًا من الأحد القادم 21 ربيع الآخر.

وأوضحت الوزارة في إنفوجراف نشرته عبر حسابها على منصة إكس، أن المؤهلات المطلوبة للتقديم هي: بكالوريوس، دبلوم، ثانوية عامة.

وأضافت الوزارة أن التقديم يكون عبر الرابط التالي: https://tajnid.mod.gov.sa/.