وزارة الدفاع تفتح بوابة القبول للوظائف العسكرية في مختلف التخصصات

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أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في قيادة الاستقطاب العسكري المشترك، فتح بوابة القبول للوظائف العسكرية (رجال – نساء) في مختلف التخصصات، وذلك اعتبارًا من الأحد القادم 21 ربيع الآخر.
وأوضحت الوزارة في إنفوجراف نشرته عبر حسابها على منصة إكس، أن المؤهلات المطلوبة للتقديم هي: بكالوريوس، دبلوم، ثانوية عامة.
وأضافت الوزارة أن التقديم يكون عبر الرابط التالي: https://tajnid.mod.gov.sa/.
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