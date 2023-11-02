شكرا لقرائتكم خبر عن "قصة شاب سعودي يختلف عن الجميع..اكتشف كيف تزوج12امرأة وماذا قال عن تعدد الزوجات ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

روى أبو إبراهيم، الشهير بفكاهته ومظهره اللافت كفارس، قصة بره مع والدته ونصيحته للرجال بالتعدد، حيث تزوج 12 مرة وعلى ذمته الآن 4 نساء، ويعيش في سعادة كبيرة حسبما أكد.

مظهر الفارس الفكاهي

خلال لقائه مع قناة MBC في أسبوع، ظهر أبو إبراهيم ممسكًا بلجام حصانه ومتحصنًا بسيفه، ومظهره الفارس الفكاهي لا يفارق وجهه، مما يجعلك لا تتخيل أنه يعيش في عصرنا الحالي. وقال أبو إبراهيم، الذي يأتي من قرية الحفير في شمال السعودية، إن الرجل الذي يعيش وعلى ذمته زوجة واحدة هو "مسكين"، مؤكدًا أن التعدد يجعل الرجل يشعر بالشباب والسعادة.

الحياة مع أربع زوجات

أكد أبو إبراهيم أن الحياة مع أربع زوجات لا تسبب مشاكل، وأن المشاكل تأتي من الإنسان نفسه وليس من النساء وكثرتهن. يرى أبو إبراهيم أن التعدد يساعد على تحقيق السعادة والاستقرار في الحياة الزوجية.

سبب بره الشديد بوالدته

تحدث أبو إبراهيم أيضًا عن قصة بره الشديد بوالدته، وهو ما اشتهر به مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. انتشر مقطع فيديو يكشف عن بره الشديد الذي يظهره تجاه والدته، حيث ينام يوميًا عندها ويترك نسائه.

وقال أبو إبراهيم إنه يعتني بوالدته لأنها مريضة وتعاني من فقدان في الذاكرة منذ خمس سنوات. يشعر بالمسؤولية تجاهها ويحرص على راحتها ورعايتها. يعتبر أبو إبراهيم أن العناية بالوالدين أمر مهم ويجب على الأبناء أن يكرموا ويحترموا والديهم.