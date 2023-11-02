انت الان تتابع "زمزم الصحية" تكرم "الخليج 365" على هامش استضافتها لعددٍ من الإعلاميين في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 نوفمبر 2023, 8:03 مساءً

كرّمت جمعية زمزم الصحية التي تعنى بتقديم الخدمات الصحية للفئات المحتاجة في المجتمع صحيفة "الخليج 365" على هامش استضافتها لعددٍ من الإعلاميين المهتمين بالمسؤولية المجتمعية، في مقرها الرئيس بجدة، للتعريف بأهدافها وبرامجها وأنشطتها وإنجازاتها في مجال خدمة المجتمع والوطن. ورحب مدير عام جمعية زمزم فهد بن محمد الزهراني، بالإعلاميين معرباً عن شكره لتلبيتهم دعوة الجمعية وتفاعلهم مع رسالتها. وأكد "الزهراني" على أهمية دور الإعلام في تحفيز وتشجيع المجتمع على المشاركة في الأعمال الخيرية والمسؤولية الاجتماعية، وقدم شرحاً موجزاً عن تاريخ ورؤية وأهداف جمعية زمزم الصحية وخطتها التشغيلية لعام 2024 وإستراتيجيتها المواكبة لرؤية الوطن 2030، وأبرز المبادرات التي تنفذها في مجالات مختلفة، مثل: الرعاية الصحية والتوعية والوقاية من الأمراض والتثقيف الصحي والإسعافات الأولية. وأبدى الإعلاميون إعجابهم بجهود جمعية زمزم لخدمة المجتمع، مشيدين بالجوانب المميزة التي تقدمها في نقل الصورة المشرقة لهذا الوطن المعطاء، ومؤكدين على دعمهم وتغطيتهم لأنشطة وفعاليات الجمعية. وفي نهاية اللقاء، أجاب "الزهراني" عن أسئلتهم التي كانت حول مختلف الموضوعات التي تخص عمل جمعية زمزم وأنشطتها وبرامجها، فيما كرّمت الجمعية الإعلاميين.

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