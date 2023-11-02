انت الان تتابع في إطار جولتها الترويجية لأكبر حدث رياضي .. شعلة دورة الألعاب السعودية 2023 تصل إلى نيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وصلت مسيرة شعلة النسخة الثانية لدورة الألعاب السعودية 2023 إلى منطقة نيوم، في إطار جولتها الترويجية لأكبر حدث رياضي وطني في تاريخ المملكة، والمقرر أن تستضيف مدينة الرياض منافساته خلال الفترة من 26 نوفمبر حتى 10 ديسمبر المقبل.

ووسط حفاوة كبيرة وأجواء احتفالية في بطولة نيوم الشاطئية، تسلّمت جان بيترسون، رئيسة القطاع الرياضي في نيوم شعلة الدورة، وتناوب على حمل الشعلة خلال مسيرتها، لاعب كرة القدم السابق سعود الخيبري، والذي شارك مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب في الكويت عام 2002 وكأس الخليج في الكويت عام 2003، وبطولة كأس آسيا في الصين عام 2004، كما أحرز كأس ولي العهد السعودي وكأس الأمير فيصل بن فهد، مع النادي الأهلي.

كما حملت الشعلة لاعبة الدراجات الهوائية مشاعل الحازمي، والحاصلة على فضية دورة الألعاب الخليجية عام 2022، و3 ميداليات برونزية في البطولة العربية للمضمار في أكتوبر 2022، وبطلة المملكة لسباق الطريق في عام 2023، وحاملة ذهبية دورة الألعاب السعودية في نسختها الأولى.

وكانت شعلة الألعاب السعودية قد بدأت جولتها من منطقة الرياض في رحلة عبر مناطق ومحافظات المملكة لتُعبر عن روح الألعاب السعودية المعتمدة على قيم الصداقة والسلام كما تحمل أهمية إنسانية عميقة تنشر رسائل السلام والمحبة والتفاؤل لتشجيع المواطنين والمقيمين في المملكة على المشاركة في هذا الحدث الرياضي الكبير.