شكرا لقرائتكم خبر عن لتسهيل إجراءات القادمين للمملكة..خدمة جديدة في مطار الملك عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت جوازات مطار الملك عبدالعزيز بجدة بالتعاون مع شركة مطارات جدة، اليوم، منطقة "صالة التأشيرات السياحية" لتسهيل إجراءات القادمين من خلال إصدار التأشيرة عند الوصول.

جاء ذلك بحضور معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ورئيس مجلس إدارة الشركة المهندس رائد المديهيم، والرئيس التنفيذي المهندس أيمن بن عبدالعزيز أبو عباه.

وأكد الفريق اليحيى حرص المديرية العامة للجوازات على تقديم أفضل الخدمات للقادمين إلى المملكة، وتقديم تجربة متميزة وميسرة منذ وصولهم حتى مغادرتهم.