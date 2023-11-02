الرياض تستضيف مؤتمر الأكاديمية العلمية للطب التجميلي

تستضيف العاصمة السعودية الرياض، مؤتمر الأكاديمية العلمية للطب التجميلي في نسخته الثانية، بمشاركة 51 متحدثًا محليًا وعالميًا متخصصاً في مجال التجميل من أمريكا وأوروبا ودول عربية إضافة إلى المشاركين من السعودية.

وقال الدكتور نايف النمير رئيس المؤتمر، إن المؤتمر الأكبر من نوعه في المنطقة يقام يومي 3 و 4 نوفمبر الجاري في فندق الفيرمونت في الرياض برعاية 33 شركة، يعتبر فرصة سانحة لتبادل الخبرات والتجارب وأيضا إبراز أحدث ما توصل إليه طب وجراحة التجميل في العالم".

وأضاف الدكتور "النمير إن "المؤتمر يسبقه ورش عمل عن أحدث التقنيات والإجراءات التجميلية في العالم من خلال متحدثين من أمريكا، أوروبا، مصر، الإمارات بالإضافة إلى السعودية، حيث يستهدف تطوير وتنمية المعلومات في مجال الطب التجميلي لجميع المهتمين والممارسين الصحيين في هذا المجال".

وفي ذات الصدد، أوضح الدكتور سعد آل طلحاب رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، أن البرنامج العلمي المصاحب معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بواقع عدد ساعات تعليمية قدرها ١٦ ساعة، ويستهدف المؤتمر أطباء التجميل والممارسين الصحيين في هذا المجال، بالإضافة إلى طلاب وطالبات الطب المهتمين بهذا التخصص

وأشار "آل طلحاب" إلى أن الجديد هذا العام سيكون بتخصيص قسم خاص لجراحة النساء التجميلية إضافة إلى مناقشة تعامل أطباء الجلدية والتجميل مع السوشل ميديا في نقل خبراتهم وتجاربهم للمتابعين.