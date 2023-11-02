الإسعاف الجوي يتدخل في حادث مروري خطير بطريق مكة-جدة السريع

وتم على الفور تمرير البلاغ للفرقة الإسعافية والإسعاف الجوي وتوجيه 6 فرق إسعافية إلى الموقع بالإضافة للإسعاف الجوي وعند وصول أول فرق اسعافية تبين وجود 11 إصابة منها حالة خطرة تم نقلها عن طريق الإسعاف الى مستشفى الملك فهد بجدة بزمن استجابة 16 دقيقة فيما تم تنقل 10 إصابات متوسطه الي ( مستشفي النور - مستشفي الملك عبدالعزيز بالزاهر )بالعاصمة المقدسة لتلقي العلاج اللازم .
أما الحالة الخطرة فتم نقلها عن طريق الإسعاف الجوي الى مستشفى الملك فهد.
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