أمطار الشرقية تغرق الشوارع وتؤجل الفعاليات

مع تحذيرات المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار الأحمر بهطول أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بسقوط البرّد ورياح نشطة في مدن المنطقة الشرقية ( الدمام، الخبر، الجبيل، الظهران، الخفجي، راس تنورة، القطيف) إلا أن تأثير سوء الأحوال الجوية ذهب إلى أبعد من ذلك إثر العاصفة القوية التي أدت إلى اغلاق عدد من شوارع مدينة الدمام والخبر، بسبب ارتفاع منسوب المياه.

كما تم تأجيل أنشطة وفعاليات في محافظة القطيف منها مهرجان البيئة الذي كان من المقرر افتتاحه اليوم برعاية محافظ القطيف إبراهيم بن محمد الخريف في كورنيش المحيسنيات، وتوقف أنشطة مهرجان مدينة سيهات، فيما تداولت منصات التواصل الاجتماعي حوادث تكسر زجاج سيارات في طريق الظهران الجبيل إثر سقوط حبات البرّد الكبيرة عليها، وغرق طريق الدمام الرياض السريع، وكوبري طريق الملك فهد أيضاً ماأدى لتعطل الحركة المرورية والاختناق بالازدحام الشديد وسط حركة بطيئة وحذرة للمركبات.

من جهتها، أوصت ⁧‫صحة الشرقية‬⁩ بتوخيّ الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وفي حال وجود استفسارات الإتصال على 937 ، وقد سبق أن أعلنت رفع مستوى الجاهزية؛ نظرًا للأحوال الجوية والأمطار في جميع مستشفيات المنطقة لاستقبال جميع الحالات الطارئة لا قدر الله، ومثلها دعت المديرية العامة للدفاع المدني بتوخي الحذر واتباع الإرشادات

أما أمانة المنطقة الشرقية فقد شددت على أهمية الإبلاغ عن طوارئ الأمطار وتجمعات المياه، عبر مركز الطوارئ والبلاغات 940 موضحة أن العمل لاستقبال البلاغات هو على مدار الساعة.

وفي نفس السياق أعلنت بلدية القطيف جاهزيتها في غرفة الطوارئ لاستقبال البلاغات خلال ال 24 ساعة عبر الاتصال على أرقام غرفة عمليات ⁧ الأمطار.