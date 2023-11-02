( مشروع تحول الجهات الحكومية أحد ركائز الرؤية 2030)

قاسم الكستبان

أكد نائب سفير الاستحقاق المحاسبي بجامعة نجران أحمد آل يعلاء على أهمية قرار مشروع تحول الجهات الحكومية إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق المحاسبي تطبيقاً للأمر السامي الكريم ( 13059) وتاريخ 1438/03/16 والقاضي بالموافقة على مشروع تحول جميع الجهات الحكومية من تطبيق الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي وذلك تحقيقاً لأحد ركائز رؤية المملكة 2030 المعنية بتحسين جودة الحسابات المالية وتعزيز الشفافية وبرنامج التحول الوطني لتحسين نظام المحاسبة الحكومية وفق استراتيجية ومنهجية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام



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