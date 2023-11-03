انت الان تتابع جراحة ناجحة لتفتيت حصوة بحجم 1،5سم لمريض بمستشفى جنوب القنفذة العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 نوفمبر 2023, 8:41 مساءً

تمكن فريق طبي بمستشفى جنوب القنفذة العام من إجراء عملية تفتيت حصوة لمريض يبلغ من العمر 35 سنة. وفي التفاصيل؛ أشارت "صحة القنفذة" إلى حضور شاب لطوارئ المستشفى يعاني من حصوة أعلى الحالب الأيسر واتضح ذلك بعد الكشف والتشخيص والذي تبين من خلاله وجود حصوة كبيرة بحجم 1،5سم، وعلى الفور أجريت له عملية بالمنظار للحالب وتفتيت الحصوة عن طريق الليزر وتركيب دعامة بنجاح، وغادر المستشفى وهو بصحة جيدة. تجدر الإشارة إلى أن مستشفى جنوب القنفذة أجرى (707) عمليات جراحية خلال الثلث الأخير من عام 2023م.

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