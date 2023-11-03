"البشري" إلى المرتبة الحادية عشرة بوزارة الصحة

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محمد بن مسعود - الدمام - صدرت موافقة الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الصحة على ترقية "صالح محمد آل يحيى البشري" إلى المرتبة الحادية عشرة بمسمى "مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية" بوزارة الصحة.

"الخليج 365" تهنئ "البشري"؛ بالترقية، متمنية له دوام التوفيق في حياته العملية.

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