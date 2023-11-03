انت الان تتابع 6 ساعات من الظلام الدامس لقرى أحد ثربان بمحافظة المجاردة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 نوفمبر 2023, 10:03 مساءً

اشتكى أهالي مركز أحد ثربان بمحافظة المجاردة من تكرار انقطاع التيار الكهربائي، واستمراره في كامل المركز لمدة زادت عن ست ساعات. وقال لـ "الخليج 365"، عبدالله أحمد الشهري: بدأ الانقطاع الخامسة ونصف عصراً، وبرغم بلاغاتنا المتكررة إلا أن الانقطاع استمر حتى ما بعد الثانية عشرة فجراً في منازلنا التي تحوي أطفالاً ونساءً وكبار سن. وأضاف "الشهري": شمل الانقطاع قرى خميس حرب وقزه ومثلث السلام ومركز أحد ثربان وأبوعشره وخريب ومثله ومغلوث ومغيليث وتم رفع بلاغات ومنها 9701756 و 9701554 و 9701648 ومع ذلك استمر انقطاعنا حتى 12:10 فجراً. وطالب الأهالي بوضع حلول جذرية للانقطاعات المتكررة والطويلة التي يعانون منها.

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