تراند اليوم : مسؤول أمريكي يكشف عواقب دخول حزب الله في الصراع على إيران

صحيفة الخليج 365: كشفت مصادر أن الاستخبارات الأمريكية ترى، في الوقت الحالي، أن إيران ووكلاءها يعكفون على دراسة حجم استجابتهم للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة لتجنب الصراع المباشر مع إسرائيل أو الولايات المتحدة.

وقالت المصادر لشبكة CNN، أن الولايات المتحدة تدرك تماما أن إيران لا تتمتع بسيطرة كاملة على مظلة وكلائها، وخاصة على حزب الله اللبناني، الأكبر والأكثر قدرة بين الجماعات المختلفة.

عواقب دخول حزب الله في الصراع على إيران

وقال مسؤول أمريكي رفض الكشف عن هويته، إن طهران تعلم أنه إذا قام حزب الله بتصعيد الصراع مع إسرائيل أو الولايات المتحدة، فمن المرجح أن يُثير هجمات مضادة مباشرة ضد إيران قد تكون مدمرة لها.

أثر الهجمات ذات المستوى الأدنى

وأشار المسؤول إلى أن الهجمات ذات المستوى الأدنى التي شنتها مجموعات مختلفة بالوكالة ضد إسرائيل والولايات المتحدة منذ 7 أكتوبر، أدت إلى قيام الولايات المتحدة بنشر أصول عسكرية كبيرة في المنطقة، وأجبرت إسرائيل على نشر قواتها وذخائرها، وسمحت بأن يُنظر إلى إيران على أنها "تفعل شيئا ما" بشأن مقتل الفلسطينيين في غزة مع تجنب الصراع المباشر.

اجتماعات مع حزب الله وحماس

ويرى المسؤولون الأمريكيون أنها إستراتيجية منسقة. إذ دأب الجنرال الإيراني المسؤول عن إدارة شبكة الوكلاء الإيرانيين على الدخول والخروج من بيروت منذ 7 أكتوبر وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، حيث عقد اجتماعات مع أعضاء حزب الله وحماس وغيرها من الجماعات المدعومة من إيران، التي تعتبر نفسها جزءاً من "محور المقاومة" ضد إسرائيل.

نتائج عكسية

لكن هذه الاستراتيجية يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية بطريقة قد تتسبب في انتشار الصراع حتى لو لم يكن أي من الأطراف يريد ذلك، وفقا لتحذيرات العديد من المسؤولين الأمريكيين.