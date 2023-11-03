تراند اليوم : بالفيديو.. محلل عسكري يكشف عن حجم التكلفة اليومية لإسرائيل بسبب حرب غزة

صحيفة الخليج 365: كشف المحلل العسكري الاستراتيجي العميد أحمد رحال، عن التكلفة التي تتحملها إسرائيل يوميا بسبب حرب غزة.

وقال خلال مداخلة مع قناة "الحدث" :" إسرائيل فتحت المخزون الاستراتيجي لديها، وكذلك فتح لها المخزون الاستراتيجي الأمريكي، وبالتالي لا يوجد تأثير على مجريات الحرب بالنسبة لإسرائيل باعتبار أن كل ما تريده موجود حاليا، بالإضافة إلى مشاركة أمريكا في إدارة ما يحدث داخل غزة".

وتابع :" لا تأثير اقتصادي حاليا على مجريات الحرب أو اقتصاد الحرب"، مضيفا :" الاقتصاد الإسرائيلي متعب، وإسرائيل تخسر 500 مليون دولار يوميًا نتيجة الحرب في غزة، وسيؤثر ذلك على الاقتصاد في المستقبل أما حاليا لا تأثير لذلك على الحرب".

وأشار إلى أنه بالنسبة لحماس والجهاد الإسلامي فهذه فصائل تعتمد على المخزون المسبق فهي تدرك أنها في حصار وأنه لا يوجد دعم أثناء الحرب وبالتالي تقوم بالعمليات العسكرية وفقا للمخزون الاحتياطي الموجود داخل مخازنها.