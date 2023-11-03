شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين "صالة التأشيرات السياحية" في جوازات مطار الملك عبد العزيز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت جوازات مطار الملك عبد العزيز بجدة بالتعاون مع شركة مطارات جدة، اليوم، منطقة "صالة التأشيرات السياحية" لتسهيل إجراءات القادمين من خلال إصدار التأشيرة عند الوصول.

وحضر التدشين، مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبد العزيز اليحيى، ورئيس مجلس إدارة الشركة المهندس رائد المديهيم، والرئيس التنفيذي المهندس أيمن بن عبد العزيز أبو عباه.

تقديم أفضل الخدمات

أكد الفريق اليحيى حرص المديرية العامة للجوازات على تقديم أفضل الخدمات للقادمين إلى المملكة، وتقديم تجربة متميزة وميسرة منذ وصولهم حتى مغادرتهم.