شكرا لقرائتكم خبر عن وجبة شهية ولذيذة لكنها خطيرة ويمكنها أن تصيبك بنوبة قلبية مفاجئة وقاتلة!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون في الصين، أن الأطعمة المقلية الأكثر شعبية وشهرة في العالم، مثل البطاطس والدجاج، يمكن أن يكون لها آثار ضارة على جسم الإنسان، وتحديداً القلب.

وعلى الرغم من كونها المفضلة لدى الناس من جميع الأعمار، إلا أن الدراسة تظهر أن هذه الأطعمة تشكل خطراً كبيراً على صحة الفرد. وفي دراسة أجراها الباحثون، خلصت إلى أن استهلاك البطاطس والدجاج المقلي قد يزيد بشكل كبير من احتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. إن مدى تفاقم هذا الخطر يتجاوز ما كان متصوراً في السابق.

ولدعم هذه النظرية، أجرى الباحثون الصينيون تحليلاً لبيانات أكثر من 500 ألف فرد شاركوا في 17 دراسة بحثية تعاونية أو أكثر.

وخلص الباحثون إلى أنه ضمن مجموعة العينة الخاصة بهم، واجه ما يقرب من 37000 فرد مشاكل قلبية وعائية قاتلة نتيجة استهلاك كميات أكبر من الأطعمة المقلية. علاوة على ذلك، وجد أن جزءًا من هؤلاء الأفراد معرضون أيضًا لخطر الإصابة بالسكتات الدماغية.

ووفقاً للباحثين، فقد أثبتت الدراسات أن استهلاك كميات صغيرة من الأطعمة المقلية يشكل تهديداً كبيراً لصحة القلب.

ويقال إن خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية يزداد بنسبة تصل إلى 28% إذا استهلك الفرد 114 جرامًا فقط من البطاطس أو الدجاج المقلي، وفقًا للباحثين. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يزيد خطر الإصابة بتضيق الشريان التاجي بنسبة 22٪ تقريباً

يمكن أن يكون لاستهلاك الأطعمة المقلية بكمية 114 جراماً آثار ضارة على صحة القلب والأوعية الدموية، مما يزيد من احتمالية الإصابة بقصور القلب بحوالي 37%.