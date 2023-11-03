تعرفي على طريقة جهنمية لتحويل “كوب من الحليب إلى كريم شانتية” بمكون واحد فقط.. جربيها!!

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عدن - ياسمين التهامي - تحاول معظم ربات البيوت تحضير العديد من وصفات الحلويات اللذيذة والصحية لأطفالها بعيداً عن شرائها من المحلات بأسعار باهظة الثمن إلى جانب عدم ضمان جودتها ومكوناتها، ومن المعتاد استخدام الكريم شانتية كمكون أساسي في تزيين الحلويات والكيك ليبدو شهياً ولذيذاً ليتهافت عليه الصغار والكبار، ولكن في الفترة الأخيرة تزايدت أسعار الكريم شانتية بشكل مبالغ فيه مما دفعنا لتقديم المساعدة لتحضيره في المنزل بكل سهولة وبأقل التكاليف. مكونات عمل الكريم شانتية في المنزل يمكنك الآن عمل الكريم شانتية بكل سهولة في المنزل باستخدام مكونات بسيطة غير مكلفة وفي متناول الجميع بدلاً من شراءه من المتاجر بأسعار باهظة الثمن، وإليكم المكونات البسيطة كالتالي: كوب من الحليب المثلج كامل الدسم. ملعقة كبيرة من الجيلاتين. ثلاث ملاعق من السكر البودرة. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقتين من الماء الدافئ. كيفية تحضير كريم شانتيه المحلات بنتيجة مدهشة إليكي أفضل طريقة لعمل الكريم شانتية أحلى من الجاهز عن طريق إتباع الخطوات التالية: شاهد أيضاً: حيلة سحرية هتغير حياتك.. تثبيت المشابك في البطاطا واحصلي على بطاطا مشوية بأقل مجهود وبسرعة فائقة نبدأ أولاً بإذابة الجيلاتين في بولة صغيرة مع إضافة الماء الدافئ ونمزجهم معاً جيداً. نضع البولة في الميكرويف لثواني معدودة حتى يصبح الجيلاتين سائلاً. في وعاء آخر نضع كوب من الحليب المثلج ثم نضيف له الجيلاتين ونستمر في التقليب. نضيف باقي المكونات من الفانيليا والسكر البودر. نخلط المكونات أولاً بمضرب يدوي لمزج المكونات. نستخدم بعدها المضرب الكهربائي لضرب الخليط بسرعة متوسطة حتى نحصل على قوام كثيف وكريمي.

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