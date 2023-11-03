شكرا لقرائتكم خبر عن مرض السكري.. تعرف على علاماته المبكرة| اتجه فورا للطبيب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

مرض السكري هو حالة مزمنة تتميز بارتفاع مستوى السكر في الدم، قد تكون هناك علامات مبكرة تشير إلى وجود مرض السكري، تتمثل فيما يلي بحسب ما نشره موقع هيلثي :

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الأعراض المبكرة لمرض السكري

العطش المفرط: الشعور بالعطش الشديد والرغبة المستمرة في شرب الماء.

التبول المتكرر: زيادة عدد مرات التبول بشكل ملحوظ، خاصة في الليل.

زيادة الجوع: الشعور بالجوع المفرط رغم تناول الكميات الكافية من الطعام.

فقدان الوزن غير المبرر: فقدان الوزن بشكل غير مبرر، رغم الشهية المفتوحة وتناول الطعام بشكل طبيعي.

التعب والإرهاق: الشعور بالتعب والإرهاق الشديدين حتى في حالة الراحة وعدم مجهود بدني كبير.

العدوى المتكررة: تعرض للإصابة بالعدوى بشكل متكرر وصعوبة في التعافي منها.

جفاف الجلد: جفاف الجلد وحكة مستمرة.

ضعف الرؤية: تغير في الرؤية وضبابية الرؤية.

إذا كنت تلاحظ وجود هذه الأعراض المبكرة وتشتبه في إصابتك بمرض السكري، فمن الأفضل أن تستشير الطبيب لإجراء فحوصات واختبارات معملية للتأكد من التشخيص. يجب أن يقوم الطبيب بتقييم حالتك بشكل كامل وتوجيهك بشأن العلاج والإدارة المناسبة للمرض.