شكرا لقرائتكم خبر عن توجه فوراً للطبيب حال وجودها.. تعرف على الأعراض المبكرة للسرطان! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

ما هي أَعرَاضُ السَّرطان؟ مع نموِّ السَّرَطان في جسمك، فإنَّه يمكن أن يؤثرَ فيك بعدَّة طرائق؛حيث يمكن للسرطان:

أن يضغطَ على الأنسجة المجاورة، ويسبِّب الألم أو يمنع وظيفة مهمَّة في الجسم يُطلِق مَوادَّ تتداخل مع الأعضاء الأخرى (تُسمَّى المتلازمات المرافقة للسرطان)؛ فعلى سَبيل المثال، يمكن أن يؤدِّي وجودُ ورم بالقرب من المثانة (العضو الذي يتجمَّع فيه البول) إلى منع البول من الخروج.كما يسبِّب السَّرَطانُ داخل عظامك ألمًا عظميًا.

في البداية، لا يسبِّب السَّرَطانُ أيَّ أعراض، لأنَّه يكون مجرَّد مجموعة صغيرة من الخلايا ولكن، مع نموِّ السَّرَطان، سوف تعتمد الأَعرَاضُ على مكان وجوده وقد تسبِّب بعضُ أنواع السَّرَطان أعراضًا في أجزاء من جسدك ليست قريبة من السَّرَطان ما هي أَعرَاضُ السَّرطان؟ تختلف الأَعرَاضُ تبعًا لموقع السَّرَطان؛فبعضُ السَّرَطانات لا تظهر لها أَعرَاضٌ إلى أن تنمو كثيرًا؛بينما تظهر الأعراضُ في سرطاناتٍ أخرى في مرحلة مبكِّرة.قد تشتمل أعراضُ السَّرَطان على:

الألَم لا تكون معظمُ السَّرَطانات مؤلمةً في البداية؛ ولكن، مع نموِّ السَّرَطان، قد يحدثُ لديك انزعاجٌ خفيف؛ ثمَّ يزداد الألمُ سوءًا مع زيادةِ نموِّ السَّرَطان ومع ذلك، ليست كلُّ أنواعِ السَّرَطان تسبِّب ألمًا شَديدًا النزفُ والجُلطات الدمويَّة تختلف الأَعرَاضُ إلى حدٍّ ما اعتمادًا على مكان وجود السَّرَطان:

يمكن أن يسبِّبَ السَّرَطانُ في السبيل الهضمي ظهورَ دم في البراز أمَّا السَّرَطانُ في أيِّ مكان على طولِ المسالك البولية فيمكن أن يسبِّبَ نزفًا في البول والنزفُ في الرئتين يمكن أن يؤدِّي إلى السُّعالِ المصحوب بنفث الدم وقد يسبِّب السَّرَطانُ بالقربِ من شِريانٍ رئيسي ثقبًا في هذا الشريان بحيث ينزف بشدَّة كما يمكن للسرطان في نِقي العَظم (الفراغات المجوَّفة في عظامك، حيث تُصنّعُ خلايا الدم) أن يمنعَ جسمَك من إنتاجِ الخلايا المسؤولة عن تجلُّط الدم

وفي السَّرَطان المتقدّم، قد يسبِّب النزفُ الشديد الموتَ.

ويزيد العديدُ من أنواع السَّرَطان من خطر الإصابة بجلطاتٍ دمويَّة في الأوردة في سَاقيك.تتفتَّت الجلطاتُ الدموية في أوردة الساقين في بعض الأحيان، وتسير إلى الرئة، وتسدّ جريان الدم فيها؛ممَّا قد يسبِّب صعوبة في التنفُّس، والموت أحيَانًا.

نَقصُ الوَزن والشعورُ بالضعف قد ينقص الوزنُ ويصبح المريضُ نَحيلاً جدًّا وقد يجعل تناولُ الطعام الشخصَ يشعر بالغثيان أو الانزعاج، أو قد يكون لديه صعوبة في البلع وإذا كان مصابًا بفقر الدم، قد يشعر بالضعف الشديد والتعب مع زيادة نموِّ السرطان الأعراضُ العضليَّة والدماغيَّة عندما ينمو السرطانُ باتجاه الأعصاب أو الحبل الشوكي أو يضغط عليهما، قد يحدث:

ألم ضعف تغيُّرات في الإحساس أو الشعور، مثل الوخز وعندما يبدأ السَّرَطانُ في الدماغ أو ينتشر إليه، قد يحدث:

تخليط ذهنيّ Confusion الدُّوخَة الصُّداع الشعور بالغثيان تغيُّرات الرؤية النوبات الصرعيَّة أو الاختلاج الأعراضُ الرئويَّة عندما يضغط السَّرَطانُ على المَسالِك الهَوائيَّة أو التنفُّسية في الرئتين أو يعرقل عملها، قد يحدث:

صعوبةٌ في التنفُّس سُعال التهاب الرئة (وهو عدوى تملأ واحدةً من الرئتين أو كلتيهما بالسَّوائل والمخاط)