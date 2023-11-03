"اكتشفوا العشبة الجهنمية التي تجعلكم تنسون أمراض السكر وتصلب الشرايين وانسدادها!"

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عدن - ياسمين التهامي -

تُعتبر الجينسنغ نبتة جذرية تحتوي على خصائص مضادة لمرض السكري. تُظهر الدراسات أنها تقلل من مستويات السكر في الدم في غضون 30 دقيقة فقط. وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Journal of Medicinal Food، تم رصد انخفاض ملحوظ في مستويات الجلوكوز في الدم بعد 30 دقيقة من تناول مجموعة من الأشخاص الذين يعانون من اختلال الجلوكوز الصومي بعد تناول الجينسنغ الأحمر الكوري. هذه الدراسة تؤكد نتائج العديد من الدراسات الأخرى التي تشير إلى أن الجينسنغ الآسيوي والأمريكي يقللان من نسبة الجلوكوز في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

تحسين الدهون والكوليسترول

أظهر تحليل عام في عام 2016 تحسنًا في مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي والبروتينات الدهنية منخفضة الكثافة بعد استخدام الجينسنغ. يُعزى هذا التأثير إلى الألياف القابلة للذوبان في الجينسنغ، التي ترتبط بجزيئات الكولسترول داخل الجهاز الهضمي وتسحبها خارج الجسم. هذا يشير إلى أن استخدام مستخلص الجينسنغ يمكن أن يكون فعالًا في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية لدى مرضى السكري.

تقليل ضغط الدم

أظهرت الدراسات أيضًا أن استخدام مستخلص الجينسنغ يمكن أن يساعد في تقليل ارتفاع ضغط الدم. قد يؤدي ذلك إلى تقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية لدى مرضى السكري. لذلك، يعتبر الجينسنغ خيارًا مفيدًا لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية لدى هؤلاء المرضى.