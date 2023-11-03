شكرا لمتابعة خبر عن السيول تعبر عداد كهرباء بالطائف..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت مدينة الطائف حالة مطرية غزيرة ، مساء اليوم الخميس ، أدت إلى جريان السيول .

وبالتزامن مع الحالة المطرية ، وثق مقطع فيديو متداول عبر منصة «إكس» ، سيول الأمطار وهي تعبر عداد الكهرباء في أحد الشوارع.

وفي وقت سابق ، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة ، المدينة المنورة، الحدود الشمالية .