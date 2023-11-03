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السيول تعبر عداد كهرباء بالطائف..فيديو

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الرياض - علي القحطاني - شهدت مدينة الطائف حالة مطرية غزيرة ، مساء اليوم الخميس ، أدت إلى جريان السيول .

وبالتزامن مع الحالة المطرية ، وثق مقطع فيديو متداول عبر منصة «إكس» ، سيول الأمطار وهي تعبر عداد الكهرباء في أحد الشوارع.

وفي وقت سابق ، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة ، المدينة المنورة، الحدود الشمالية .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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