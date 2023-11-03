شكرا لمتابعة خبر عن أبو فجر: أنا لا أمانع من الزواج بموظفة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صرح مشهور السناب أبو فجر أنه لا يمانع من الزواج بموظفة، وأنه لو ظل الجميع يعترضون على الزواج من امرأة تعمل، فهذا سيجعلهم جميعًا عوانس.

وأضاف أن كثير من الرجال يرفضون المرأة التي تعمل، بدافع أن العمل به اختلاط، فلن تتزوج الفتيات هكذا، مشيرًا أن ذلك الفكر يسبب الكثير من الكوارث في البيوت.

وتابع أن المرأة هي نصف المجتمع، ولها الحق الكامل في العمل، وفي حالة الزواج إذا كان هناك توافق بين الطرفين، فلا يوجد مانع.