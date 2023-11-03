تراند اليوم : بالفيديو.. قيادي في حركة حماس: إسرائيل لابد نأدبها وراح نكرر "طوفان الأقصى" حتى إزالتها من جميع أراضي فلسطين

صحيفة الخليج 365: قال غازي حمد عضو المكتب السياسي لحماس إن حماس مستعدة لتكرار عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر مرارًا وتكرارًا حتى إزالة إسرائيل.

أحداث أكتوبر

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية :" الفلسطينيون مستعدون لدفع الثمن وأنهم "فخورون بالتضحية بالشهداء". وتابع، الفلسطينيون هم ضحايا الاحتلال، لذلك لا ينبغي لأحد أن يلومهم على أحداث 7 أكتوبر أو أي شيء آخر.

إزالة إسرائيل

وأكمل، إسرائيل دولة لا مكان لها على أرضنا، وعلينا أن نزيل تلك الدولة، لأنها تشكل كارثة أمنية وعسكرية وسياسية على الأمة العربية والإسلامية، ولا بد من الانتهاء منها، ونحن لا نخجل من قول هذا بكل قوة.

تكرار طوفان الأقصى

واستطرد قائلا، يجب علينا أن نعلم إسرائيل درسا ونأدبها، وسوف نفعل ذلك مرارا وتكرارا، وطوفان الأقصى هو المرة الأولى فقط، وستكون هناك ثانية وثالثة ورابعة، لأننا نملك العزيمة والعزم للقتال.

وأضاف، وجود إسرائيل غير منطقي، ووجودها هو الذي يسبب كل هذا الألم والدم والدموع، نحن ضحايا الاحتلال لذلك، لا ينبغي لأحد أن يلومنا على الأشياء التي نقوم بها.