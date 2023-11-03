شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء سعوديون ودوليون يوصون بحوكمة سياسات الذكاء الاصطناعي الصحي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصى خبراء الذكاء الاصطناعي والصحة المحليون والدوليون، بضرورة تمكين المعايير والحوكمة والسياسات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي الصحي، وتسهيل الاستثمارات في المصادر المختلفة من خلال مجتمع الخبرات العالمية، وتنفيذ النماذج المستدامة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي على المستوى الدولي.

جاء ذلك في ختام أعمال اللقاء الأول للمبادرة العالمية للذكاء الاصطناعي لأغراض الصحة، الذي نظمته مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في مقرها خلال الفترة 30 أكتوبر إلى 2 نوفمبر، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، والاتحاد الدولي للاتصالات، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور نخبة من الخبراء المحليين والدوليين في مجالي الذكاء الاصطناعي والصحة.

منظومة خاصة بالذكاء الاصطناعي

وطالب الخبراء بإنشاء منظومة خاصة بالذكاء الاصطناعي في المجال الصحي تهتم بتحديد الأنظمة والقوانين، وبناء قاعدة بيانات ومصادر المعلومات للأنظمة والقوانين الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

وأكدوا أهمية الممارسة الصحيحة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في المجالات الصحية لضمان سلامة وأمن المعلومات الصحية، وإنشاء مركز معلومات "Hub" لتبادل البيانات والخبرات بين المتخصصين والمهتمين في مجالات الذكاء الاصطناعي.

واستهدف اللقاء الأول للمبادرة العالمية للذكاء الاصطناعي لأغراض الصحة الذي استمر 4 أيام، تبادل المعرفة بين المنظمات والخبراء في تطبيقات الذكاء الاصطناعي لأغراض الصحة، ووضع المعايير والسياسات للتقنيات الناشئة في مجال الصحة، وبناء النماذج المستدامة للأنظمة الصحية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

مسابقة الأفكار " أيدياثون"

وتضمنت أعمال اللقاء مسابقة الأفكار " أيدياثون" التي شارك فيها عدة مشروعات، وفاز بالمركز الأول مشروع مذكرة الطبيب الذكية (ADDIMEMOR) من جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.

وجاء في المركز الثاني مشروع استخدام الذكاء الاصطناعي لبناء توأم رقمي من شركة لين، وحل في المركز الثالث مشروع (Poiso-AI) قاعدة بيانية لمساندة مركز السموم باستخدام الذكاء الاصطناعي من جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.

سبل تحسين الرعاية

وناقشت جلسات اللقاء سبل تحسين الرعاية، واتخاذ القرارات الصحية بتوظيف الذكاء الاصطناعي، وكشف التحيز في نماذج الذكاء الاصطناعي.

كما ناقشت الأخلاق والحوكمة للذكاء الاصطناعي في الصحة، وبراءات الاختراع للذكاء الاصطناعي في تقنيات العلوم الطبية والحياة، والاعتبارات التنظيمية للذكاء الاصطناعي في الصحة، وتحديات الحوكمة في استخدام الذكاء الاصطناعي للصحة.

وتطرق المشاركون إلى تأثير الذكاء الاصطناعي على الابتكار في التقنيات الصحية، ودعم المبتكرين في مواجهة التحديات، ووضع المعايير والسياسات التقنية بشأن الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة.