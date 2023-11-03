شكرا لقرائتكم خبر عن “ياريتني عرفتها من زمان”..استخدمات للملح لم نكن نعلم عنها شئ اكتشفي أسراره في التنظيف والصحة!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

ملح الطعام: مكون متعدد الاستخدامات في المنزل ملح الطعام هو واحد من أرخص وأهم المواد التي يجب أن تتوفر في كل منزل، فهو لا يستخدم فقط في إضافة النكهة إلى الأطباق، بل يمتلك العديد من الفوائد والخصائص التي تجعله مفيدًا في مجالات أخرى. سواء كان ذلك في التنظيف أو العناية بالصحة أو حتى في التخلص من الطاقة السلبية. في هذا المقال، سنستعرض بعض الطرق المدهشة التي يمكنك من خلالها استغلال الملح في تحسين بيئة وجودة حياتك.

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تعرف على اهم استخدامات الملح في المنزل

– تحسين صحة الفم والأسنان: يمكنك استخدام الملح كغسول فم طبيعي لتقوية اللثة وتقليل التهابات الفم. كل ما عليك فعله هو خلط ملعقة صغيرة من الملح مع كوب من الماء الدافئ والتغرغر به لمدة دقيقة.

– تنظيف وتلميع: إذا كان لديك أكواب بها بقع من الشاي أو القهوة، فلا داعي لشراء مواد تنظيف باهظة الثمن. ببساطة، افركي الأكواب بالملح وستلاحظين الفرق. كما يمكنك استخدام الملح لتلميع الأواني المصنوعة من النحاس أو الفضة وإعادة بريقها.

– مكافحة الرطوبة: إذا كان لديك مشكلة في تراكم الرطوبة في خزائنك أو أدراجك، فلا تقلقي. فقط ضعي بعض حبات الملح في قطعة قماش صغيرة واربطيها جيدًا، ثم ضعيها في المكان المطلوب. ستساعدك هذه الطريقة على امتصاص الرطوبة والحفاظ على جفاف ملابسك وأغراضك.

– إزالة الروائح: هل تشتكي من رائحة كريهة في حذائك أو ثلاجتك؟ لا تستخدمي المعطرات التجارية التي قد تسبب حساسية أو تؤثر على جودة طعامك. استخدمي الملح كمزيل طبيعي للروائح. فقط رشِّ قليلًا من الملح داخل حذائك أو ثلاجتك واتركيه لبضع ساعات، ثم امسحيه بقطعة قماش نظيفة.

– العناية بالبشرة: يمكنك استخدام الملح كمقشر طبيعي للبشرة للتخلص من الخلايا الميتة وتنعيمها. كل ما عليك فعله هو خلط ملعقتين من الملح مع ملعقة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، وتدليك بشرتك به بحركات دائرية لمدة خمس دقائق، ثم غسله بالماء الفاتر.

– الاستخدام في الحدائق: إذا كنت تمتلكين حديقة في منزلك، فقد تواجهين مشكلة في نمو الأعشاب الضارة التي تؤثر على جمالها وصحتها. لحل هذه المشكلة، يمكنك رش الملح على الأعشاب التي تريدين التخلص منها، وسيساعد ذلك على قتلها ومنعها من النمو مرة أخرى.

– تسكين الألم: إذا كنت تعانين من ألم في الحلق أو لدغة حشرة أو حروق طفيفة، فلا تستخدمي الأدوية دون استشارة الطبيب. بدلاً من ذلك، يمكنك استخدام محلول الملح الدافئ لتخفيف الألم والالتهاب. فقط حضِّري محلولًا من ملعقة صغيرة من الملح وكوب من الماء الدافئ، وضعيه على المنطقة المصابة أو اغرغري به في حالة ألم الحلق.

– في عمليات الطهي: بالإضافة إلى دور الملح في إضافة المذاق إلى الأطباق، فإنه يستخدم أيضًا في عمليات التخليل والحفظ لبعض الأطعمة مثل الخضروات والجبن والزبادي. كما يساعد الملح على تسريع عملية طهي البقوليات مثل الفاصولياء والعدس والحمص.

إن استخدامات الملح في المنزل لا تنتهي، فهو مادة رائعة تستحق التجربة. جرِّبي بعض هذه الطرق وستلاحظين الفرق.