شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة تنظف الكلى وتزيل السموم منها.. الخيار والليمون أبرزها؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

ما تأكله أو تشربه" يمكن أن يؤثر على صحتك أو يدمرها ويؤثر على عمل أعضائك الحيوية، أحد هذه الأعضاء هى الكلى، التى تلعب دورًا مهمًا فى تطهيرالدم لضمان تكوين البول وإفراز الفضلات الأيضية فى الجسم، ومع ذلك، وفقا لخبراء الصحة، فإن إضافة بعض الأطعمة إلى النظام الغذائى يمكن أن يساعد فى تطهير الكلى بشكل أفضل ودعم أداء أفضل، وذلك وفقا لما ذكره موقع Times of India

فيما يلي قائمة بهذه الأطعمة الشائعة..

1.المياه

يلعب الماء الدور الأكثر أهمية فى تطهير الكلى وإزالة السموم منها، ومع ذلك، يمكن إدراجه فى قائمة الأطعمة التى قد تكون ضارة، لكن البقاء رطبًا يمكن أن يساعد بشكل كبير فى التخلص من السموم والفضلات ويساعد فى إصلاح الكلى بشكل طبيعى.

2.التوت البرى

وفقا لخبراء الصحة، فإن تناول التوت البرى وعصير التوت البرى قد يساعد فى الوقاية من التهابات المسالك البولية، والتى غالبا ما تؤدى إلى إجهاد المثانة البولية والكلى.

3.الأسماك الدهنية

تناول الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة يمكن أن يساعد فى دعم صحة الكلى، وفقًا لدراسة أجرتها مؤسسة الكلى البريطانية، فإن تناول الأطعمة الغنية بدهون أوميجا 3 قد يساعد فى تقليل مستويات الدهون فى الدم وكذلك انخفاض ضغط الدم قليلا، يعد ارتفاع ضغط الدم أحد عوامل خطر الإصابة بأمراض الكلى، وإيجاد طرق طبيعية لخفضه قد يساعد فى حماية الكلى.

4. الحمضيات

يمكن أيضًا أن يوفر استهلاك الليمون أوالبرتقال ترطيبًا كافيًا ويساعد فى طرد السموم من الكلى، ويرجع ذلك إلى وجود مستويات عالية من السيترات فى هذه الفاكهة، مما قد يساعد فى منع تكون حصوات الكلى، كما أنها يمكن أن تجعل البول أقل حموضة، وهو أمر مفيد لصحة الكلى.

5. الخيار

يحتوى الخيار على نسبة عالية من الماء ويمكن أن يكون إضافة منعشة ومرطبة لنظامك الغذائى، علاوة على ذلك، فإن الخيار له تأثير مدر للبول، مما يساعد فى الوقاية من حصوات الكلى ويساعد فى تحسين أداء الكلى.

6. الكرفس

الكرفس من الخضروات منخفضة السعرات الحرارية ويمكن أن يكون بمثابة مدر طبيعى للبول، مما يساعد على زيادة إنتاج البول وطرد السموم من الجسم