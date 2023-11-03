تراند اليوم : شاهد.. وزير لبناني سابق: إذا دخل حزب الله في حرب مع إسرائيل ودمرت لبنان سيدفع حكام العرب تكلفة إعادة إعمار لبنان ورجلهم على رقبتهم!

صحيفة الخليج 365: فاجأ الوزير اللبناني السابق وئام وهاب حليف حزب الله الإرهابي، مذيعة خلال لقاء تلفزيوني بقوله، أن الحكام العرب سيتحملون تكلفة إعادة إعمار لبنان في حال دخل حزب الله في حرب مع إسرائيل وتم تدمير لبنان.

الحكام العرب

ووجهت المذيعة حديثها إلى وئام قائلة:" إذا تدمرت إسرائيل ستكون قادرة على إعادة الإعمار ولكن لبنان من يعيد إعماره".

وفاجئها وئام الذي بدا في حالة غير طبيعية قائلا:"كل الحكام العرب غصب عنهم رح يدفعوا.. ورجلهم على رقبتهم بيدفعوا".

تخريب

وسألته المذيعة مستغربة "كيف؟"، وأجاب وئام: "بدهم يدفعوا بالقوة وغصب عنهم.. بتنخرب بلادهم، وبتشوفي شو بيصير فيهم".

وسألته المذيعة" في سوريا، العرب ما عمروا"، فرد حليف حزب الله قائلا:" اللعبة مختلفة".

العنصرية

وعلق الإعلامي سليمان الهتلان قائلا: يعجبني في هذا الأهبل ⁧‫وئام وهاب‬⁩ أنه يصرح دائماً بما يخفيه العشرات من السياسيين والإعلاميين اللبنانيين في نظرتهم الغبية المتغطرسة العنصرية للعرب عموماً ودول الخليج خصوصًا.