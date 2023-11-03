شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع المدني يدعو إلى الحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجهت المديرية العامة للدفاع المدني دعوة إلى المواطنين بضرورة الحيطة والحذر والبقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

كما دعت بضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غدٍ الجمعة حتى الثلاثاء المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة وجدة والطائف والجموم والكامل وأضم والعرضيات وميسان والخرمة وتربة ورنية والموية وبحرة ورابغ ويتوقع أن تتأثر منطقة الرياض لتشمل العاصمة الرياض والمجمعة ورماح والزلفي والغاط وثادق وشقراء ومرات والدوادمي والخرج والمزاحمية والحريق والقويعية وعفيف والأفلاج، ومناطق جازان وعسير والباحة والمدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود

الشمالية والقصيم.

وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة لتشمل جدة وبحرة وخليص ورابغ والليث والقنفذة ، ومناطق المدينة المنورة وتبوك والمنطقة الشرقية ، ويتوقع هطول أمطار خفيفة على منطقتي الجوف والحدود الشمالية