تراند اليوم : ‏اعرف حجمك يا فأر.. مغردون يفتحون النار على اللبناني "وئام وهاب" بعد تطاوله وتهديده للحكام العرب

صحيفة الخليج 365: فتح عدد من المغردين عبر منصة "إكس" النار على الوزير اللبناني السابق حليف حزب الله الإرهابي وئام وهاب بعد تطاوله على الحكام العرب وتهديدهم بتخريب بلادهم في حال عدم دفعهم تكلفة إعادة إعمار لبنان إذا دخل حزب الله في حرب مع إسرائيل وتدمرت لبنان.

تنظيم إرهابي

وعلق الدكتور منصور المالك قائلا: "بناءً على التهديد الإرهابي الصادر من زعيم حزب لبناني فسيتم اعتباره والحزب التابع له كتنظيم إرهابي ويتم التعامل معه على هذا الأساس".

اعرف حجمك يا فأر

‏⁧‫وأضاف المحامي إسماعيل الصيدلاني:"وئام وهاب‬⁩ فأر يعاني من إفراط في تناول المخدرات التي تنتجها مزارع حزب اللات الإرهابي اللبناني‬⁩ فتوهم أنه محترم لنفسه وهو مبتذلها،ولم يجد إلا أن يظهر أمام أسياد وقادة العالم ليقول ( مين اللي طالعه عين أمه )، اعرف حجمك يا فأر".

أمن الخليج

وتابع، المحامي غازي العنزي:" أتمنى أن تتصدى سفارة من سفارات الخليج لهذا المعتوه وترفع شكوى ضده بتهمة الإرهاب والتهديد بعمليات تخريبية ضد دول الخليج، فمثلا هذا التصريح يجب أن يحاسب عليه وفق القانون، و‏لا يمكن قبول تهديد تلفزيوني يمس أمن الخليج ومصالحه".

‬⁩ الشعب اللبناني

وأضاف الدكتور يوسف السليمان:" ‏لم أتمنى الشر للبنان‬⁩ ولكن هذه المرة تمنيته وبقوة، أبي أشوف كيف ندفع (غصبن عن أرقابنا) ‏للأسف أن هذا الفكر السقيم والبلطجي هو من يحكم ويتحكم بمصير الملايين من الشعب ⁧‫اللبناني‬⁩".

المواقف مع الأشقاء

وقال عبدالله الغضيب:" ‏حبيت أذكرك أيها المرتزق ⁧‫وئام وهاب‬⁩ الذي جلبت لبلادك العار والدمار أن ⁧‫العرب‬⁩ حينما يساعدون أشقائهم فهذا من باب النخوة والشهامة التي دنسها أمثالك وحينما نعمر ماخربته أنت وأسيادك فهذا يعني أننا نضع رجلك في فمك وستبقى هامشي خانع لا قيمة لك ..!، ‏سبق وأعلن عن مؤتمر لبناء ما دمره حزب الشيطان وامتنعت ⁧‫المملكة العربية السعودية‬⁩ عن المشاركة فيه فنحن لا نخضع لأحد ولا يهمنا أحد وحينما نقدم شئ لأشقائنا في ⁧‫لبنان‬⁩ فهذا صادر من طيب كرمنا ومواقفنا مع الأشقاء الشرفاء لا المدنسين أمثالك .!".

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وأضاف محمد القحطاني:" ‏الوضيع بن الوضيع، ⁧‫وئام وهاب‬⁩ هو مجرد رقم "صغير"، هذا أداة "رخيصة" في يد معلمينه وقفاز "قذر"، يتم استخدامه مؤقتًا ثم رميه في مزبلة التاريخ".