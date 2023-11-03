تراند اليوم : وزير الخارجية المصري يعلق على وثيقة الاستخبارات الإسرائيلية حول تهجير سكان غزة إلى سيناء

صحيفة الخليج 365: قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن وثيقة وزارة الاستخبارات الإسرائيلية المسربة التي تقترح نقل ملايين الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء في مصر هي "اقتراح مثير للسخرية".

وأضاف شكري: "لا أعتقد أننا (سنتحدث مع إسرائيل)، أي طرف سيثير مثل هذا الاقتراح السخيف.. إذا كانت هذه هي الحالة، ربما الولايات المتحدة سوف تنظر أيضا في توفير نفس إمكانية الوصول إلى حدودها الجنوبية التي قد يكون متوقعا أن نوفرها في سيناء".

وتابع: "الدول ذات سيادة وهي محددة بشكل جيد من خلال حدودها، من خلال سكانها. ومسألة النزوح في حد ذاتها هي مسألة تتعارض مع القانون الإنساني الدولي.. لذا أعتقد أن لا أحد سيقوم بنشاط غير قانوني".