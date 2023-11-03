تراند اليوم : شاهد.. إعلامي كويتي يعلق على طلب إسماعيل هنية التفاوض مع إسرائيل: مادام أنت مو قدها وفي النهاية خضعت ليش دشيت حرب مع إسرائيل!

صحيفة الخليج 365: علق الإعلامي الكويتي علي الفضالة، على عرض رئيس المكتب السياسي في حركة حماس إسماعيل هنية التفاوض مع إسرائيل بعد مقتل الآلاف وتدمير البنية التحتية لغزة.

عواقب الحرب

وقال الفضالة خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة إكس: إن الحرب بين حماس وإسرائيل غير متكافئة ولها عواقب ولم تحقق مكتسبات لحماس فهي لم تستعيد المستوطنات ولم تحتل أراضي إسرائيلية.

وانتقد الفضالة اللغة الحماسية مثل العالم العربي وافتحوا الحدود والحث على الجهاد والمقاومة وفي النهاية مات الآلاف ودمرت البنية التحتية.

تصريح هنية

كما انتقد تصريح إسماعيل هنية الذي قال فيه: مستعدون للمفاوضات السياسية لحل الدولتين وعاصمتها القدس.

وتابع الفضالة: الآن تبي تحل الأمور السياسة!، مشيرا إلى أن هذا كان موجودا في السابق وكانت حركة فتح تعمل على هذا الأمر مع الدول الشقيقة "عملية السلام مقابل الأرض".

ليش دشيت حرب؟

وتساءل: أنت ماذا فعلت؟ لماذا لم يكن هذا هدفك الرئيسي قبل تدمير بلدك وقطاعك وموت الآلاف وتيتم الأطفال وقتل الأمهات وترميل الزوجات.

وأضاف مستنكرا: في النهاية تريد تفاوض!، ليش دشيت حرب مع إسرائيل مادام أنت مو قدها وفي النهاية خضعت.

وتساءل عن موقف الشعب العربي إذا ذهب إسماعيل هنية لإسرائيل وسلم على الإسرائيليين ووقع معهم معاهدة سلام، قائلا: ما دورك أنت بعدما صرخت وفعلت مظاهرات وقاطعت.