تراند اليوم : صحيفة عبرية تكشف عن تفاصيل اقتراح إسرائيلي محتمل لتطبيق نموذج "بيروت 1982" على غزة

صحيفة الخليج 365: كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن نيّة إسرائيل تطبيق نموذج بيروت على القيادات الفلسطينية سنة 1982 بطرح فكرة مغادرة قادة حركة "حماس" للقطاع .

الحفاظ على حياة قيادات حماس

وقالت الصحيفة في مقال لها إن هذه "الصفقة" ستكون مقابل الحفاظ على حياة قيادات حماس وإطلاق سراح الرهائن.

نموذج بيروت

وبحسب مقال الصحيفة أضحت الإطاحة بحماس هدفا استراتيجيا سيستمر لسنوات. وفي الوقت نفسه، بدأت فكرة "نموذج بيروت" لخروج الحركة من قطاع غزة تنتشر.

واعتبرت الصحيفة أنه في حرب الـ7 من أكتوبر لا يُمكن لإسرائيل الاكتفاء بصورة النصر، موضحة أنها بحاجة إلى "نصر حقيقي".

هزيمة حماس

وأشار المقال إلى أن "هزيمة حماس تتحول من هدف تكتيكي مباشر إلى استراتيجية طويلة الأمد بالنسبة لإسرائيل، وهي الاستراتيجية التي ستعمل من خلال منطقة أمنية، مع زرع الألغام على طول حدود غزة، وفرض ضغوط مستمرة، وهذا يبدو نموذجا آخر من جنوب لبنان".

الخروج مقابل الحياة

وتابعت "يديعوت أحرونوت" بأن "الفكرة المهمة هي النظر في إمكانية خروج عناصر الجناح العسكري لحركة حماس من القطاع بموافقة إسرائيل، بمن فيهم قادتها، مقابل حياتهم والإفراج عن جميع المختطفين. وهذا هو نموذج بيروت عام 1982، حين غادر ياسر عرفات إلى تونس عقب احتلال الجيش الإسرائيلي للعاصمة اللبنانية".